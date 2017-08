35. 인공 조명(Artificial Lighting)‘조명 Lighting or illumination’은 전기를 사용해 인공적으로 만든 빛을 통해 ‘미학적 효과 aesthetic effect’를 얻는 것이 주된 사용 목적이다.‘조명’은 램프 등을 사용한 인공 조명(artificial light sources like lamps) 또는 일광을 잡은 자연 조명(natural illumination by capturing daylight) 등으로 구별된다.‘일광 Daylighting’은 창문, 하늘에서 내리 쪼이는 빛 아니면 빛을 수집하는 기구 등을 사용해 에너지로 채집하고 있다.영화 속에서 조명은 * 선명한 시각을 제공해 관객들에서 극중 상황을 신속하게 이해할 수 있도록 한다 * 장면이 진실하다는 것을 증명한다 * 전개되는 극중 분위기를 전달한다 * 특별한 상황을 만들어 낸다 등 크게 4가지 역할을 수행하고 있다.캘리포니아 주변이 영화가 본산으로 자리 잡는 요인 중 하나는 4계절 고르게 맑은 날씨가 이어져 자연광을 손쉽게 얻을 수 있다는 점.광활한 대지에서 전개되는 서부극이 할리우드를 대표하는 히트 장르로 부각된 것도 바로 편리하게 얻을 수 있는 태양 빛 때문에 가능했던 것이다.존 웨인의 <역마차 Stagecoach>(1939)는 질주하는 마차에 탑승한 이들이 제로니모 인디언들의 공격 등 여러 우여곡절을 겪으면서 장대한 여정을 펼친다는 내용.촬영지로 선택된 유타주 모뉴먼트 계곡(Monument Valley, Utah, USA)은 이후 서부극의 단골 로케이션 장소로 각광 받는다.이외 아리조나 주 메사(Mesa, Arizona, USA), 콜로라도 주 캐논 시티(Canon City, Colorado, USA), 역마차 여행이 시작될 때 배경지인 아리조나주 아가스라 피크(Agathla Peak, Arizona, USA), 캘리포니아주 산타 클라리타(Santa Clarita, California, USA), 캘리포니아주 루세르네 드라이 호수(Lucerne Dry Lake, California, USA), 아리조나 주 카옌타(Kayenta, Arizona, USA), 캘리포니아주 베이커필드 컨 리버(Kern River, Bakersfield, California, USA) 등이 선택됐다.이들 장소는 따사로운 햇빛, 적당한 그늘 그리고 식수로 쓰이는 오염되지 않는 강 등을 배후로 갖고 있는 동시에 자연 조명의 최적지라는 공통점을 갖고 있다.불, 램프, 창문을 통해 들어오는 빛 등도 화면의 긴장감을 높여주는 적격의 조명이다.장 자크 아노 감독의 <불을 찾아서 Quest For Fire / La Guerre Du Feu>(1981).기원전 8만년 전. 울람족이 불을 이용한 생활을 누리다 경쟁 부족의 침입과 야생 동물의 습격을 받아 불이 꺼진다.이후 올람족이 불 만드는 법을 배워 가는 과정을 통해 나무 등을 활용한 불이 원시 민족들의 생활상을 표현해 주는데 요긴한 역할을 하고 있다는 것을 입증 시킨다.뤽 베송 감독의 <레옹 Leon>(1994)에서 킬러 레옹이 부패한 경찰 조직과 총격전을 벌일 때 건물 창이 깨지면서 새어 나오는 햇빛을 받는다.이런 설정은 액션 영화에서 조명에 대한 강렬한 인상을 던져주고 있는 대표적 장면이다.리들리 스코트 감독의 <블레이드 러너 Blade Runner>(1982).인간과 유사한 진화 로봇 넥서스를 처단하기 위해 파견된 특수 경찰(해리슨 포드).그는 복제 인간 레이첼(숀 영)과 금지된 사랑을 맺는다.그가 창에 처진 커튼 사이로 내리 비치는 햇살을 받으면서 레이첼과 깊은 입맞춤을 나눈다.이 장면은 금단의 열매를 따먹는 과정을 훔쳐 보는 것 같은 강열한 느낌을 전달해 주고 있다.극영화, 애니메이션 등으로 단골 극화되고 있는 <알라딘 Aladdin>.아그라바의 좀도둑 알라딘은 부자로 만들어 주겠다는 사악한 마법사 자파의 꼬임을 받고 마법의 램프 찾기에 나선다.알라딘은 동굴에 갇힌 뒤 램프의 요정 지니의 도움을 받아 위기에서 탈출하게 된다.에피소드에서 알라딘이 램프 빛의 도움을 받는다는 설정을 통해 램프 조명의 존재감을 각인 시키고 있다.알프레드 히치콕 감독의 <서스피션 Suspicion>(1941).거액을 상속 받은 미모의 상속녀 리나(조안 폰테인)와 결혼한 매력적인 신사 존니(캐리 그란트).하지만 존니는 재산을 노리고 리나를 살해할 음모를 꾸민다.이후 존니의 그림자를 부각 시켜 그의 파렴치한 행각을 강조 시켜 주는 효과를 얻게 된다.알버트 휴즈, 알렌 휴즈 형제 감독의 <프롬 헬 From Hell>(2001).1888년 런던 뒷골목 화이트 채플에서 창녀들이 연쇄 피살되는 엽기적 사건이 발생한다.잔혹한 살인 사건이 발생할 때마다 모자를 쓴 범인의 윤곽이 짙은 그림자로 출현하고 있다.이런 설정은 그림자가 밝은 광원(光源) 조명 대신에 음산하고 잔혹한 엽기 사건을 상징하는 설정이 되고 있음을 입증 시키고 있다.조엘 코헨 감독의 <파고 Fargo>(1996).1987년 미국 노스다코타주 파고.부채에 허덕이는 자동차 세일즈맨 제리(윌리엄 H. 머시).아내 진(크리스틴 러드루드)을 유괴하여 거부 장인에게 돈을 갈취하려고 한다.제리가 청부업자를 고용해 아내를 납치하는 과정과 경찰 마지(크리스틴 러드루드)의 추격을 받을 때 배경으로 폭설이 내리는 겨울 밤과 눈 위에 찍힌 발자국이 증거가 됐다는 설정을 담았다.<파고>는 눈부신 폭설 혹은 설원 풍광이 엽기적인 범죄 행각이 들통 나게 되는 요소로 설정되고 있다.자연 조명의 특, 장점을 확대 시키는데 기여한다.영화학자들은 ‘조명’은 ‘영상 화면에 등장하는 물체나 인물의 존재감을 강조 시켜 주고 * 계절 혹은 시간의 흐름을 나타내 주며 * 원근감 등 입체감 조성 * 역광 등으로 대상의 깊이감 조성 * 사건이나 등장 인물의 심리적 변화와 존재 가치 강조 등의 역할을 수행하고 있다고 정의하고 있다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com