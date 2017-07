32. 아카데미 어워드, 오스카상(Academy Award/ Oscars)‘아카데미 어워드 The Academy Awards’ 혹은 ‘오스카 Oscars’는 영화예술과학아카데미(the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (A.M.P.A.S.) 주관으로 진행되는 영화 축제 연례 행사이다.아카데미 회원들이 미국 영화산업 발전에 뛰어난 업적(recognize excellence in cinematic achievements in the United States film industry as assessed by the Academy's voting membership)을 남긴 영화인들에게 수여하는 상이다.구체적으로 A.M.P.A.S는 ‘* 예술인들의 공적을 치하해 날로 위세가 확산되고 있는 노동조합의 위세를 약화 시키며 * 종교과 검열 단체의 검열 시비를 차단 * 영화가 갖고 있는 상업적 영향력의 확산을 도모한다는 취지를 내걸고 행사를 제정했다고 한다.다양한 분야에서 수상자로 호명된 영화인은 ‘아카데미 공적 the Academy Award of Merit’을 의미하는 조각상(statuette)을 수여 받는데 이 트로피 애칭이 ‘오스카’이다.1회 아카데미 시상식(The first Academy Awards)은 1929년 5월 16일 270여명이 참석한 가운데 저녁 디너 형식으로 할리우드 루즈벨트(the Hollywood Roosevelt Hotel)에서 진행됐다.1927-28년 사이 공개된 작품을 대상으로 15개 조각상(Fifteen statuettes)이 감독, 배우 등 여러 아티스트에게 수여된다.행사는 15분 동안 간략하게 치러진다.초기에는 수상자 명단이 미리 공개되는 개방 형식을 취했지만 1942년부터 수상자 이름을 봉투에 담아 봉인 시키는 used a sealed envelope to reveal the name of the winners 방식을 취한다.1930년 라디오 중계를 거쳐 1953년부터 TV 중계된다.현재는 전세계 200여개국에서 생중계로 행사 모습이 송출되고 있다.‘오스카는 대중예술에 관한 가장 오래된 상이며 TV의 에미상, 연극의 토니상, 음악의 그래미 상 등이 시행되는 모델 역할 The Oscars is the oldest entertainment awards ceremony; its equivalents, the Emmy Awards for television, the Tony Awards for theatre, and the Grammy Awards for music and recording, are modeled after the Academy Awards’을 하고 있다.최근 행사는 88회째(The 88th Academy Awards ceremony).2016년 2월 28일 돌비 극장(the Dolby Theatre)에서 진행됐다.사회는 흑인 배우 크리스 락(Chris Rock).87회 동안 오스카 시상 누적 개수는 2,947개(A total of 2,947 Oscars have been awarded since the inception of the award through the 87th)로 집계됐다.이제 아카데미는 지구촌 영화 축제로 받아 들여지고 있다.하지만 평단의 극찬을 받고 수상한 작품이 대중적 호감도에서는 외면 당하는 빈도수가 증가되면서 권위가 훼손 받고 있는 동시에 행사 취지답게 영화 예술 발전에 기여한 작품을 공정하게 포상하는 객관성이 보장 되어야 한다는 주문을 받고 있다.오스카 혹은 아카데미 시상식에 얽힌 일화를 정리하면 다음과 같다.* 1회 남우상은 <라스트 코맨드 The Last Command> <웨이 오브 올 플레시 The Way of All Flesh>에 출연한 에밀 재닝스(Emil Jannings).* 여우상 지명자 자넷 게이너(Janet Gaynor)는 <제 7의 천국 7th Heaven>(1927) <선라이즈 Sunrise: A Song of Two Humans>(1927) <거리의 천사 Street Angel>(1928)가 수상작 후보로 올랐다.* 1957년 3월 27일 진행된 29회 시상식(At the 29th ceremony, held on March 27, 1957)에서 외국어 영화상( the Best Foreign Language Film) 부분이 신설된다.* 2002년 진행된 74회 아카데미에서 장편 애니메이션 부분이 신설(The 74th Academy Awards, held in 2002, presented the first Academy Award for Best Animated Feature) 된다.* 1972년부터 작품상 수상작은 행사 마지막에 호명(Since 1972, all Academy Awards ceremonies always end with the Academy Award for Best Picture) 되고 있다.* ‘오스카’ 작명 유래에 대해서는 여러 의견이 분분하다.베티 데이비스(Bette Davis)는 자서전을 통해 첫 남편이자 밴드 리더(band leader) 하몬 오스카 넬슨(Harmon Oscar Nelson)에서 차용됐다고 주장했다. 또하나는 아카데미 협회 비서(the Academy's Executive Secretary) 마가렛 헤릭(Margaret Herrick)이 1931년 행사를 앞두고 ‘조각상 the statuette’이 사촌 오스카 피어스(Oscar Pierce)의 외모를 닮아서 ‘삼촌 오스카 Uncle Oscar’로 지칭한 것에서 기원이 됐다는 설.3번째는 칼럼니스트 시드니 스콜스키(Columnist Sidney Skolsky)가 헤릭이 작명하기 전 자신이 기사 말미(his byline)에 오스카라는 명칭이 사용했다는 주장 등 3가지 기원설이 전해지고 있다.* 타임 잡지(Time magazine)는 1934년 6회 아카데미를 보도하면서 ‘오스카’라는 애칭을 기사에 처음 언급한다.* 1939년 아카데미과학예술협회는 트로피 명칭에 오스카라는 애칭을 공식 사용하기 시작( The trophy was officially dubbed the "Oscar" in 1939 by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences) 한다.* 1950년부터 아카데미협회는 수상자의 트로피는 상업적으로 양도하는 것을 금지하고 있다.하지만 2011년 12월 오손 웰즈(Orson Welles)의 상속녀는 <시민 케인 Citizen Kane>으로 각본상(Best Original Screenplay)을 수상한 트로피는 경매하겠다고 밝힌다.이 토로피는 2011년 12월 20일 온라인 경매를 통해 861, 542달러(한화 약 9억원) On December 20, 2011, it sold in an online auction for US$861,542’에 팔려 나간다.* 아카데미의 위상이 높아지면서 프랑스 세자르(cesars), 영국 BAFTAs, 인도 내셔날 필름 어워드(National Film Awards) 등이 후발 영화 축제로 제정된다.* 미국 역사의 전환을 이룬 사건, 장애 및 불운을 극복한 인물, 스펙터클 대작, 첨단 기술을 도입한 선도적 작품, 명작 소설을 극화, 사회 비리를 고발한 작품등은 아카데미를 수상할 확률이 높은 반면 공상과학, 코미디, 호러 등은 박대를 당해 온 것으로 집계됐다.* 알프레드 히치콕, 그레타 가르보는 뛰어난 영화적 업적에도 불구하고 오스카 수상자로 낙점되지 못한다.반면 말론 브란도, 조지 C. 스코트는 아카데미가 유색 인종 및 역사 왜곡에 앞장서고 있다는 비판을 제기하면서 수상을 거부한다.* 캐슬린 비겔로우(Kathryn Bigelow)는 <허트 로커 The Hurt Locker>(2008)로 2010년 82회 행사에서 여감독 최초 감독상 수상자로 호명된다.* 2012년 기준으로 아카데미 어워드에서 투표권을 행사하는 회원은 5,783명(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), a professional honorary organization, maintains a voting membership of 5,783 as of 2012)으로 집계됐다.* 2002년부터 코닥 극장(돌비 극장)은 시상 전용 장소(In 2002, the Kodak Theatre (now known as the Dolby Theatre) became the current venue of the presentation)로 지정 받는다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com