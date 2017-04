24. 할리우드(Hollywood)캘리포니아주 LA 중심 지역(in the central region of Los Angeles, California).미국 영화 산업의 본산지(its place as the home of the U.S. film industry)인 동시에 미국 영화 산업을 상징하는 명칭(Its name has come to be a metonym for the motion picture industry of the United States)이다.조그만 소읍에 해당됐던 ‘할리우드’는 1910년부터 영화 산업이 본격화 되면서 서서히 세계 영화 산업의 중추를 담당하는 지역이 된다.LA 북서부에서 8km나 떨어진 할리우드는 * 1년 내내 온화한 날씨 덕분에 니켈로디온에서 필요로 하는 영화 제작이 상시 가능한 기후 특징 * 세금 혜택 * 변화무쌍한 자연 절경은 다채로운 화면을 담을 수 있고 * 풍부한 인력 * 저렴한 부동산 가격 등이 영화 제작사들이 속속 안착할 수 있는 매력점이 된다.D.W. 그리피스 감독의 17분 단편 <올드 캘리포니아 In Old California>(1910)는 할리우드에서 촬영된 1호작이다.1920년대 파라마운트(Paramount), 워너 브라더스(Warner Bros), RKO, 컬럼비아(Columbia) 등이 메이저를 형성한다.대형 스튜디오들은 * 제작-배급-상영을 일원화 시켰고 * 월 스리트의 투자 자금을 유치해 스타 중심의 영화 제작으로 1차 대전 유럽 시장의 공백을 메우면서 세계 영화 시장의 본산 위치 선점 * 컬러 및 와이드 스크린 등 끊임없는 기술 혁신 등을 도입한다.1950년대 들어 할리우드 프리웨이(the Hollywood Freeway)가 건설되고 1956년 캐피털 레코드 빌딩(The Capitol Records Building)이 할리우드 불리바드 바인 스트리트(on Vine Street, just north of Hollywood Boulevard)에서 영업을 시작한다.1958년 ‘할리우드 명예의 거리 the Hollywood Walk of Fame’가 조성돼 ‘오락 산업에 중요한 기여를 한 예술가를 추모하는 as a tribute to artists and other significant contributors to the entertainment industry’ 행사가 본격화 된다.2001년 ‘할리우드 코닥 극장 센터 몰 the Kodak Theatre at the Hollywood & Highland Center mall’이 오픈되면서 아카데미 시상식 전용 극장으로 명성을 이어간다.영화학자들은 * 분수대와 같은 다채로운 재능을 갖고 있는 감독, 배우, 스탭진들의 지속적인 유입 * 특수 효과를 기반으로 한 블록버스터 제작, 공급 * OST 통한 영화 부가 산업 개발 * 애니메이션 및 히트 영화에 대한 테마 파크 조성 * 영화를 관람하면서 식사를 제공하는 밀 딜(meal deal) 프로그램 도입 * 베스트셀러 소설 및 공연작에 대한 재빠른 각색 작업으로 시너지 효과 확대 시도 등은 지구촌 영화 애호가들에게 ‘할리우드’가 인도의 발리우드(bollywood), 나이지리아의 날리우드(nollywood)를 제치고 영화 산업의 본령(本領)으로 공인 받게 된 핵심 요소라고 진단하고 있다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com