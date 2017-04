23. 스타 시스템(The Star System)할리우드 제작사들이 특정 배우를 발굴해 체계적인 홍보와 연기자의 특정을 활용 시키는 흥행 시스템.영화 제작사들은 남자는 꽃미남, 여성은 글래머를 발굴해 관객들이 선호할 만한 이름과 배경을 조성하여 상업성 있는 유망주로 육성해 나가기 시작한다.스타 시스템의 도입 이유와 특성은 다음과 같이 요약할 수 있다.* 스크린에 맞는 배우들의 모습을 만들어 낸 뒤 전속으로 묶어 두어 통제할려는 의도 * 인기 배우들을 통한 대리만족 확대* 성인 연기자 뿐 아니라 아동, 만화 주인공 심지어 개 등 동물 배우를 내세워 수익 극대화초창기 이같은 체계를 거쳐 영화계 돈방석으로 부상한 대표적 연기자들은 캐리 그란트(Cary Grant, 본명 아치 리치(Archie Leach), 조안 크로포드(Joan Crawford, 본명 루실 페이 르수에르 Lucille Fay LeSueur), 록 허드슨(Rock Hudson, 본명 로이 해롤드 쉬어러 주니어 Roy Harold Scherer, Jr) 등이다.스타 시스템이 역점을 둔 것은 연기력 보다는 관객들의 관심을 얻어낼 만한 이미지를 강조(The star system put an emphasis on the image rather than the acting) 시키는데 중점을 두었다.이어 혹독한 연기 연습, 발성법, 사교 댄스 등을 교육 시켜 독자적인 영역(discreet acting, voice, and dancing lessons were a common part of the regimen)을 개척해 나갈 수 있는 방안을 제시했다.여배우는 ‘화장과 기품 있는 의상 makeup and stylish clothes’으로 숙녀 이미지를 강화 시켰고 남자 배우는 예절 바른 신사의 기품을 훈련 시키는 것에 중점을 두었다.영화사 수뇌부들은 홍보팀 혹은 에이전트와 유기적 업무 협조를 통해 연기자의 사생활에서 추문이 될 수 있는 사건 등 배우의 공적 이미지를 훼손할 만한 것을 의도적으로 은폐하거나 삭제 시키는 작업을 진행한다.이런 순화를 거쳐 대중들의 호감도를 높일 수 있는 방안을 모색하게 된다.영화사들은 배우가 되기 이전 흠집이 될 수 사건들을 윤색 시키지만 3류 언론 매체나 가십 칼럼니스트(Tabloids and gossip columnists)들은 탑스타들의 감추어진 비밀을 찾아내기 위해 혈안이 된다.사진사들은 로맨틱한 순간(capture the romantic moment)을 카메라에 딤기 위해 배우들의 일거수일투족에 초점을 맞추게 된다.스타들의 결정적 흠이 될 수 있는 사례로는 로버트 미첨(Robert Mitchum)처럼 마리화나 소지(marijuana possession) 등 마약 사용(drug use), 음주(drinking problems), 이혼(divorce), 간통(adultery) 등이며 3류 스캔들 전문 언론 매체에서는 ‘목격자 등에게 돈으로 매수하여 정보를 빼내거나 탐문’해서 대중들의 호기심을 자극 시킬만한 스타들의 사생활 파헤치기에 나서게 되는 것이다.가십 칼럼니스트들의 독점 스토리(exclusive stories of future stories) 혹은 폭로(covered up)는 스타 시스템이 가져온 어두운 그림자라고 할 수 있다.무성 영화 시절 연기자들은 판토마임(pantomime)을 위주로 하거나 무대 위에서 목소리 연기로 관객들의 주목을 받아냈다.영화계 거물 아돌프 주커(Moguls as Adolph Zuckor)가 1912년 영화사 페이모스 플레이어(Famous Players)를 출범 시키면서 연극 배우 출신 사라 번하트(Sarah Bernhardt)를 스카웃 하면서 대중들의 호응을 확산 시킨다.당시 프로듀서들은 배우들의 권위와 인기가 상승될수록 출연료 등 지출 경비가 증가할 것을 염려해 배우들의 스타성을 부각 시키는 작업을 회피했다고 한다.영화계가 체계를 이루게 되면서 ‘감독 혹은 촬영 감독의 시선 the eyes of the director and the cameraman’ ‘경쟁 배우의 시선 the eyes of the protagonists’ ‘관객의 시선 the eyes of the audience’을 염두에 두기 시작한다.마릴린 몬로(Marilyn Monroe)는 클로즈 업으로 잡은 커다란 눈동자, 육감적인 몸매 그리고 관객들에게 속삭이는 듯한 성적 매력을 갖추면서 할리우드 스타 시스템 시대를 주도하게 된다.연기자들이 펼쳐놓는 성공 스토리와 행복 가득한 풍경은 소시민들에게 자신들의 꿈을 성취해 나갈 수 있는 동기 제공과 어메리칸 드림의 실체가 됐다고 한다.관객(소비자)들은 출신 성분에 상관없이 스크린 속에서 원하는 모든 것을 성취해 나가는 배우들의 행동을 보고 대리만족과 행복감을 맛보게 됐다고 한다.이런 이유 때문에 스타 시스템은 소비자(관객)들의 욕구를 충족 시켜 주기 위해 탄생한 흥행 체계라는 견해도 제기되고 있다.마릴린 몬로와 20세기 폭스(20th Century Fox)의 협조 관계는 감독, 배우들에게 권위를 부여해서 관객들의 선호도를 확산 시키기 위한 스타 시스템을 확산 시키는 선도 역할을 해낸다.정절(virtue), 건전함(wholesomeness) 등은 당시 배우들에게 요구되는 최대 덕목이었다.60-70년대로 접어 들면서 이웃집 아저씨 같은 친근한 배우들이 등장하여 가식을 떨어낸 자연스런 연기를 내세운 ‘스타니슬랍스키 메소드 the Stanislavski Method’가 도입되면서 배우들에게 요구됐던 신격화(mythologized)는 무너지기 시작한다.미남과는 거리가 먼 말론 브란도나 흑인 배우 시드니 포이티어 등이 등장해 나름대로 영역을 개척해 나간 것도 스타 시스템의 입지가 축소되는 징조가 된다.1970년대 중반부터 스타들은 화려한 볼거리와 결합 시켜 상업 지수를 높이기 위한 매니지먼트 시스템이 도입된다.윌리암 모리스 에이전시(William Morris Agency: WMA), 인터네셔널 크리에이티브 매니지먼트(International Creative Management:ICM), 크리에이티브 아티스트 에이전시(Creative Artists Agency: CAA) 등은 탤런트 에이전시(Talent agencies) 시대를 주도한다.<고스트 버스터즈 Ghost Busters> 등 시리즈 영화와 모든 세대를 포용하는 인기를 얻고 있는 아담 샌들러(Adam Sandler)를 기용해 <빅 대디 Big Daddy> <해피 길모어 Happy Gilmore> <워터보이 Waterboy> 등이 제작되고 있는 것은 탤런트 에이전트들이 ‘제작사의 흥행 실패를 최소화 시키는 동시에 배우들을 통한 수익 창출을 극대화 reducing risk of failure and increasing profits’ 시키기 위한 고육책으로 풀이되고 있다.탐 크루즈, 브래드 피트, 줄리아 로버츠 등 편당 출연료 1,000만 달러를 넘는 배우들이 여전히 활보하고 있지만 * 감독에 의한 캐스팅이 활발해 지고 * 연기 보다는 컴퓨터 그래픽을 이용한 액션 장면 중시 * 독립 프로덕션 및 인터넷 활성화로 연기자의 일괄적 통제가 불가능 한 것 등이 한동안 위세를 떨치던 스타 시스템이 쇠락의 길을 가는 원인이 된다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com