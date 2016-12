14. 니켈로디온 Nickelodeons‘니켈’은 5센트짜리 니켈화.극장 입장료로 5센트(five cents for admission)를 받아 ‘5센트 극장’이라는 의미이다.‘Nickelodeon’은 5센트 코인(five-cent coin)+ 그리스어 지붕이 있는 극장을 지칭하는 ‘오데이온 the ancient Greek word odeion, a roofed-over theater’을 합성 시킨 것이다.이 극장 시스템이 도입되기 전에는 필름을 자동차에 싣고 전국을 순회하는 순례 극장이 주류를 이루었다.니켈로디온의 태동은 미국의 영화 관람, 배급, 제작 방식이 획기적으로 변화되는 계기를 가져온 업적을 이룬다.세계 영화사에서는 ‘영화를 상영하기 위해 실내 전시 공간을 만든 형식 The nickelodeon was the first type of indoor exhibition space dedicated to showing projected motion pictures’으로 정의를 내리고 있다.1905-1915년 사이 번성했다.1888년 매사추세츠주 보스톤에서 개관됐던 박물관 오스틴 니켈로디온 Austin's Nickelodeon, a dime museum located in Boston, Massachusetts’이 이 용어를 처음 사용한 사례로 기록되고 있다.이후 해리 데이비스와 존 P. 해리스(Harry Davis and John P. Harris)가 1905년 6월 19일 펜실바니아주 피츠버그 스미스필드 거리에 개관한 극장 small storefront theatre with that name on Smithfield Street in Pittsburgh, Pennsylvania, on June 19, 1905’을 ‘니켈로디온 Nickelodeon’으로 명명하면서 대중적으로 널리 알려지게 된다.1907-1908년 사이 미국 주요 도시에 무려 8,000여개의 니켈로디온 극장이 운영됐으며 1910년에는 매주 2,600만명의 미국인(26 million Americans visited these theaters every week)이 찾을 만큼 명소로 각광 받는다.초창기 ‘니켈로디온 Nickelodeons’은 나무 의자로 만든 200석 규모의 좌석, 벽에 스크린 배치, 무대 바로 아래 피아노 혹은 드럼 악기를 설치해 둔 형식으로 운영됐다.관객 수가 증가하면서 일부에서는 1,000석 규모로 확대된다.상영 프로그램은 10-15분짜리 단편물이 주류를 이루었다.하루 평균 16시간 영업을 해서 서민, 쇼핑객, 이민자, 노동자 등 전국민들의 여가 수단으로 각광 받았으며 아동과 여성들이 가장 많은 관람객 분포를 차지한다.극장 운영주들은 관객층 확산을 위해 무성 영화를 설명해 주는 변사(辯士)를 등장 시키거나 대사를 연기하는 배우 혹은 전문 나레이터를 동원 시킨다.차가 달리는 모습이나 거리 모습을 담은 풍경, 댄서들의 공연, 코미디, 멜로 드라마 등이 단골로 채택된다.흥행업자 마일즈 브라더스(the Miles Brothers)가 초창기 배급했던 프로그램 중 <무정부주의자 장모 Anarchist's Mother-in-Law> <보스 어웨이, 초퍼스 플레이 Boss Away, Choppers Play> <캠브리지-옥스퍼드 경주 Cambridge-Oxford Race> <세상에서 가장 용감한 사나이 Cheekiest Man on Earth> <여성 레슬러 Female Wrestlers> <사자 사냥 Great Lion Hunt> 등이었다.1908년 추수감사절 윌리암 폭스 소유의 ‘듀이 극장 Dewey Theatre’이 하루 12,000장을 판매하는 신기록을 수립한다.관객수를 꾸준하게 유지하기 위해 최신 작품을 공급해주는 필름 배급소가 부차적으로 영업을 시작한다.상영작이 부족할 때는 프랑스, 영국에서 긴급히 공수하는 등 미국 니켈로디온의 활성화는 유럽 영화업계까지 호황을 가져오게 된다.영화 공급을 위해 스튜디오 에세네이(Essanay), 네스터(Nester), 칼렘(Kalem) 등이 출범하고 프랑스 파데(Pathe), 에클레어(Eclair) 등이 미국에 지사를 설립한다.여류 감독 앨리스 구이 블랑쉬(Alice Guy Blache)와 스타 플로렌스 로렌스(Florence Lawrence) 등은 독립 영화사를 발족 시켜 영화 관객의 폭증에 부합하기 위한 영상물 제작에 합류한다.1949년 발표된 팝송 ‘Music! Music! Music!’에서는 ‘5센트 동전을 더 주세요, 니켈로디온 극장으로 Put another nickel in, in the nickelodeon’이라는 가사를 통해 한 시대 극장 문화를 선도한 풍경을 반추해 주었다.동전으로 운영되는 시스템은 ‘동전을 투입해 피아노나 오케스트라 반주를 연주하게 해 주는 주크박스 a jukebox or a mechanical musical instrument such as a coin-operated player piano or orchestrion’가 출시되는 원동력을 제공한다.단편물에서 벗어나 장편 영화의 출현(the advent of the feature film)과 안락하고 첨단 편의 시설을 갖춘 대형 극장들이 대도시에 속속 건립되는 산업의 활성화가 오히려 니켈로디온의 입지가 좁아지는 아이러니한 상황이 초래된다.장편 영화 관람료는 10센트로 가격이 2배 인상된다.‘니켈로디온 nickelodeons’은 흥행가에 ‘영화 관람객 the moviegoer’을 탄생 시키면서 현대적인 극장 체인이 도입되는 토양을 제공하게 된다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com