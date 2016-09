3. 키네토스코프 The Kinetoscope‘키네토스코트 The Kinetoscope’는 영화 초창기 영상을 재현 시킨 기구(early motion picture exhibition device)이다.박스처럼 고안된 기구 상단에 구멍이 있어 관객 한명이 이곳을 통해 상자 안에서 가동되는 영상을 훔쳐 보도록 설계됐다.‘키네마토그라프’는 오늘날 시점에서 정의하는 영사기(a movie projector)는 아니다.단지 오늘날 규격화된 필름에 구멍을 뚫고 컨베어 벨트처럼 이동 시키는 와중에 일정한 빛을 투사 시킨 필름 영사(cinematic projection) 장치로 발전할 수 있는 토대를 제공한 발명품인 것이다.이 장치는 프랑스 발명가 루이 르 프린스(Louis Le Prince)가 처음 고안한다.1889년-1892년 사이 토마스 에디슨(Thomas Edison)은 연구 조수 윌리암 케네디 루리 딕슨(William Kennedy Laurie Dickson)에게 추가적인 아이디어를 제공해 ‘키네토그라프 the Kinetograph’를 선보이게 된다.1893년 5월 9일 ‘브룩클린 예술 과학 연구소 the Brooklyn Institute of Arts and Sciences’에서 <블랙스미스 씬 Blacksmith Scene>의 시연회를 갖는다.당시 이 발명품은 운행과 정지를 반복할 수 있는 기능을 갖추고 있었으며 1895년 12월 ‘영사기’로 더욱 개량돼 가정, 학교 및 공공 기관 등에서 영화를 상영할 수 있는 장치로 보급된다.에디슨은 ‘영화는 기술자가 만들어야 한다’는 그릇된 믿음을 고집해 1급 조수 딕슨이 미국 초창기 영화 문법의 토대를 구축해 나갔던 D. W. 그리피스 감독이 운영했던 ‘아메리칸 뮤토스코프 앤 바이오그라프 컴퍼니’로 이적하게 만든다.그렇지만 ‘키네마토그라프’는 ‘미국 영상 문화의 태동 the birth of American movie culture’을 알리는 계기가 됐으며 유럽 주요 각국에도 전파된다.영화학자들은 ‘축음기가 청각을 활용했다면 키네마토그라프는 시각을 동원한 기묘한 고안품’이라고 정의하면서 ‘TV, 비디오, dvd 등이 출현할 수 있는 근원이 됐다’는 평가를 내리고 있다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com